Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika "1,5 yılda tüm Manisa'nın gönlünü fethetti" | Son dakika haberleri

        "1,5 yılda tüm Manisa'nın gönlünü fethetti"

        CHP Genel Başkanı Özel, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için düzenlenen taziyenin son gününde konuştu. Özel, "Ferdi başkan, il başkanlığından geldiği bu yolda partililerin gönlünü kazanmıştı. Ancak 1,5 yılda tüm Manisa'nın gönlünü fethetti. Geçirdiği kazadan sonraki birkaç günde tüm Türkiye onu tanıdı, sahiplendi ve gözyaşlarıyla uğurladı" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 16:10 Güncelleme: 12.06.2025 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        "1,5 yılda tüm Manisa'nın gönlünü fethetti"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenaze törenine ilişkin "Tüm siyasi partilerin temsil edildikleri, mesajlarını ilettikleri birleştirici bir cenazeydi." dedi.

        AA'da yer alan habere göre evinde elektrik akımına kapılması sonucu, tedavi gördüğü hastanede 9 Haziran'da hayatını kaybeden Zeyrek için Fatih Sergi Salonu'ndaki taziyenin 3. gününde gazetecilere açıklama yapan Özel, Zeyrek'in cenazesinin tüm partileri, siyasi görüşleri birleştirdiğini belirtti.

        Zeyrek'in yaklaşık 1,5 yıl süren belediye başkanlığı görevinde Manisalıların takdirini kazandığını vurgulayan Özel, şöyle devam etti:

        REKLAM

        "Ferdi başkan, il başkanlığından geldiği bu yolda partililerin gönlünü kazanmıştı. Ancak 1,5 yılda tüm Manisa'nın gönlünü fethetti. Geçirdiği kazadan sonraki birkaç günde tüm Türkiye onu tanıdı, sahiplendi ve gözyaşlarıyla uğurladı. Bugün taziyemizin son günündeyiz. Sadece Manisa'dan değil, dün Trabzon'dan bile gelenler vardı. Her şehirden gelenler oluyor. Yurt dışında olan ve taziyeye yetişen yetişemeyen çok sayıda isimler arıyor. Burada olmak istediklerini ifade ediyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanlarından Sayın Ahmet Necdet Sezer, Sayın Abdullah Gül, tüm siyasi partilerin genel başkanları aradı. Tüm siyasi partilerin temsil edildikleri, mesajlarını ilettikleri birleştirici bir cenazeydi. Manisa, son seçimde yüzde 60 oy verdiği başkanının cenazesinde yüzde 100 bir kucaklaşma yaşadı."

        Özel, Zeyrek'in cenazesinde vatandaşların gösterdiği samimiyetin ve vicdanın her siyasetçiye yol gösterici olmasını temenni etti.

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un kendisini taziye için aradığını aktaran Özel, "İki şüphenin gözaltında olduğu söyleniyordu. Adli kontrolle serbest bırakılmışlar. Biz bütün detaylarıyla takip ediyoruz. Bu şehrin Ferdi başkana bağlandığını bilen Manisa'nın savcılarının da nerede ne hata, ne kusur varsa bulacağı, kim suçluysa cezalandıracağı bir süreci yürüteceklerine inanıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı'nın kapsamlı açıklamasından duyduğum memnuniyeti de bugün Sayın Bakan'a ilettim. Soruşturma ilerledikçe savcılık, bakanlık gerekli açıklamaları yapacaktır." diye konuştu.

        Özel, Gaziosmanpaşa Belediyesinde başkan vekili seçimine değinerek, "AK Partili bir belediye başkanının yerine vekil seçilecek olsun ben aday çıkarmam. Belediye başkanlığı bittiyse başka bir şey ama bittikten sonra zaten her parti ne gerekiyorsa onu yapsın. Bence kanun da yanlıştır." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hindistan'da 244 kişiyi taşıyan uçak düştü
        Hindistan'da 244 kişiyi taşıyan uçak düştü
        Çanakkale'yi sıyırdı geçti
        Çanakkale'yi sıyırdı geçti
        Okulda cinayet! Tüfekle gelip öğretmeni öldürdü!
        Okulda cinayet! Tüfekle gelip öğretmeni öldürdü!
        3 arkadaş, 6 günde öldü! Bu nasıl rastlantı?
        3 arkadaş, 6 günde öldü! Bu nasıl rastlantı?
        Galatasaray'ın Sane transferi dünya basınında!
        Galatasaray'ın Sane transferi dünya basınında!
        Işıl'ı kaybeden babanın yardım feryadı!
        Işıl'ı kaybeden babanın yardım feryadı!
        Napoli'den Beşiktaş'a transfer yanıtı!
        Napoli'den Beşiktaş'a transfer yanıtı!
        Boeing hisselerinde satış dalgası
        Boeing hisselerinde satış dalgası
        Ayrı yaşıyorlardı... Kocadan kadına kanlı pusu!
        Ayrı yaşıyorlardı... Kocadan kadına kanlı pusu!
        120 kilometrelik hattın temeli atılıyor
        120 kilometrelik hattın temeli atılıyor
        İpek 21 yaşındaydı... Gözyaşına boğdu!
        İpek 21 yaşındaydı... Gözyaşına boğdu!
        12 sabıkası vardı! Laf attı, dövdü! Kararı duyunca fenalık geçirdi!
        12 sabıkası vardı! Laf attı, dövdü! Kararı duyunca fenalık geçirdi!
        "Tarımsal üreticiler yeniliğe çok açık"
        "Tarımsal üreticiler yeniliğe çok açık"
        Trabzon'da 161 metrelik kaydırak
        Trabzon'da 161 metrelik kaydırak
        O anlar kamerada... Çay ve çekirdekle film gibi izlediler!
        O anlar kamerada... Çay ve çekirdekle film gibi izlediler!
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        İran: Dost bir ülke bizi İsrail saldırısına karşı uyardı
        İran: Dost bir ülke bizi İsrail saldırısına karşı uyardı
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        Yüzüne bakmadı
        Yüzüne bakmadı
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        Habertürk Anasayfa