'007' rolüyle tanınan Pierce Brosnan yeni filminde çok değişti
'007 James Bond' rolüyle hafızalara kazınan Pierce Brosnan, Prens Naseem Hamed'in hayatını anlatan yeni filminden ilk görüntülerde bambaşka biri olarak karşımızda
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Pierce Brosnan, eski profesyonel boksör Prens Naseem Hamed'in hayatını anlatan filmde, bir zamanlar şöhretini borçlu olduğu '007 James Bond' karakterinden çok farklı bir görünüme büründü.
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'Naz' lakaplı sporcuyu temel alan biyografik film 'Giant'ın setinden gelen ilk karelerde 70 yaşındaki İrlandalı oyuncu çarpıcı değişimiyle dikkat çekti.
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Pierce Brosnan, filmde boksörün antrenörü 'Brendan Ingle' karakterine hayat veriyor. Ingle, 2018'de 77 yaşında hayatını kaybetmişti.
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Setten ilk görüntülerde Pierce Brosnan, çekim öncesi hazırlık aşamasındayken görüldü.
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33 yaşındaki oyuncu Amir El-Masry, filmde Prens Naseem Hamed karakterini canlandırıyor.
Mısır kökenli bir İngiliz olan Amir El-Masry, 2009 yılında Mısır'da 'En İyi Genç Erkek Oyuncu' ödülünü aldı. Jon Stewart'ın ilk yönetmenlik denemesi olan 'Rosewater', çok ödüllü 'The Night Manager' dizisi ve BAFTA adayı 'The State'teki rolleriyle tanınıyor.
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1992'den 2002'ye kadar ringlerde olan ve şimdi 50 yaşında emeklililk hayatı yaşayan 'Naz' lakaplı Prens Naseem Hamed, tüy sıklette en iyi isim olarak tanınıyordu
'Giant', Yemen kökenli İngiliz boksörün Sheffield'in zorlu işçi sınıfı sokaklarında zenginliğe yükselişinin ve kendisi de bir çelik endüstrisi çalışanı olan boks antrenörü Brendan tarafından keşfedilmesinin ilgi çekici hikayesini anlatacak.
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Boksörün, İrlanda doğumlu boks antrenörünün yönetiminde dünya şampiyonu olmasını konu alan film, Brendan Ingle ve Prens Naseem Hamed'in alışılmadık ortaklığını, 'Naz'ın alışılmışın dışındaki tarzını, kendini beğenmiş kişiliği ve ringdeki katıksız hakimiyetini gözler önüne serecek. Film ayrıca Ingle ve Prens Naseem Hamed ikilisinin, 1980'li ve 1990'lı yıllarda İngiltere'deki ırkçılığa rağmen boksta benzeri görülmemiş yıldız seviyesine ulaşma hikâyesini ele alacak.
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YAPIMCI SYLVESTER STALLONE
Filmin yürütücü yapımcılığını 'Rocky' filminin yıldızı Sylvester Stallone üstlenirken, filmi Rowan Athale yönetiyor.
Filmin başlangıçta Malta'da çekilmesi planlanıyordu ancak İngiltere Maliye bakanı Jeremy Hunt'ın, İngiltere'de stüdyoların yüzde 40 vergi indirimi alacağı yeni Bağımsız Film Vergisi Kredisi'ni duyurmasının ardından filmin çekimlerine Leeds ve Yorkshire'da başlandı.