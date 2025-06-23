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        Haberler Magazin '007 James Bond'un hurdası, açık artırmada - Magazin haberleri

        '007 James Bond'un hurdası, açık artırmada

        '007 James Bond'un alışılagelmiş lüks ve zengin donanımlı otomobillerinin aksine 'Yalnız Senin Gözlerin İçin'de kullandığı Citroen 2CV, hurdalıktan kurtarıldıktan sonra açık artırmayla satışa çıkarıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 23:17 Güncelleme: 23.06.2025 - 23:30
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        Hurda ama çok para ediyor
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        '007 James Bond' serisinin 1981 yapımı 'Yalnız Senin Gözlerin İçin'de 'James Bond'un kullandığı Citroen 2CV, hurdalıktan kurtarıldıktan sonra açık artırmayla satışa çıktı.

        Roger Moore'un canlandırdığı 'James Bond'un bir kovalamaca sahnesinde kullanılan sarı renkli Citroen 2CV'ye biçilen değerin 500 bin doları bulması bekleniyor. (Yaklaşık 20 milyon lira)

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        'Yalnız Senin Gözlerin İçin'in küresel hasılatı; 54.837.696 Dolar oldu.

        Filmin yönetmeni John Glenn, yıllar sonra o meşhur kovalamaca sahnesini hatırladığında şöyle demişti: O sahneyi çok seviyorum; beklenenin tam tersiydi. Genelde bir Aston Martin olur, o yüzden "Spektrumun tam tersi bir noktaya, bir 2CV’ye gidelim" diye düşündüm.

        Roger Moore ise Citroen 2CV'yi en sevdiği 'James Bond' otomobili olarak ilan etmiş, daha sonra anılarında şöyle yazmıştı: Zeytinliklerin arasından geçmek çok eğlenceliydi.

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        Film ekibi, kovalamaca sahneleri için motoru oldukça güçsüz olan Citroen 2CV’lerden üçünü başka bir Citroen modelinin motoruyla modifiye etti. Film çekimleri sırasında toplam 6 araç kullanıldı. Filmdeki 7 dakikalık kovalamaca sahnesini çekmek için, araçlardan 6’sı da oldukça hırpalandı.

        Çekimler tamamlandıktan sonra modifiye edilmiş 3 otomobilin geleceği çok farklı oldu. Biri; İngiliz koleksiyoncu Nigel Wild'a satıldı. Bir diğeri: Citroen tarafından özel koleksiyonunda tutulmaya devam etti. Üçüncüsü ise Paris'teki bir hurdalığa verildi.

        'Yalnız Senin Gözlerin İçin'de Roger Moore'a; 'Melina Havelock' karakteriyle Fransız oyuncu Carole Bouquet eşlik etti.

        Hurdalıktaki 'James Bond' otomobilini Citroen otomobilleri koleksiyoncusu ve yarışçısı olan Philippe Wambergue buldu. Otomobilin kapıları, bagaj kapağı, sarı tavanı ve koltukları dönemine sadık kalınarak yenilendi. Otomobili 2004'te el değiştirdi.

        'James Bond’un 2CV’si şimdi bir online satış sitesindeki açık artırmada yeni sahibini bekliyor. Bir ay sürecek olan online satışta son ulaştığı rakam 120 bin dolar. Ancak açık artırma şirketi, 17 Temmuz’da sona erecek açık artırmanın 500 bin dolara ulaşabileceğini belirtiyor.

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        #007 James Bond
        #Roger Moore

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