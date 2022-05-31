Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 10. günündeki tek erkekler çeyrek final maçında Alman Zverev ile İspanyol Alcaraz karşılaştı.

Üç saat 18 dakika süren karşılaşma sonunda rakibini 6-4, 6-4, 4-6 ve 7-6'lık setlerle 3-1 yenen Zverev, turnuvada üst üste ikinci kez yarı finale yükseldi.

Zverev, yarı finalde Novak Djokovic-Rafael Nadal eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.