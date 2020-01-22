Zürafa Şakir 'baba' oluyor

22 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hayvanat bahçesine getirildiğinde 3 yaşında olan Şakir için eş bulma çalışmaları uzun süre sonuç vermemişti. Şakir, 16 yıl sonra 2016 yılında dişi zürafa Selvi'nin Kayseri'den Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirilmesiyle yalnızlıktan kurtulmuştu. Hayvanat bahçesinin maskotu haline gelen ve ziyaretçilerin ilgi odağı olan Şakir, 1 aylık eşi Selvi'den yavru bekliyor.
ANNE ZÜRAFAYA ÖZEL MENÜ
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, yaptığı açıklamada, Selvi'nin getirildiği andan itibaren 24 saat takip edildiğini belirterek şöyle konuştu:
"Şakir ile Selvi'yi birleştirdik. Selvi önce kızgınlık gösteriyordu ama şimdi göstermiyor. Bu da gebe olduğunu bize gösteriyor. Zürafalarda yaklaşık 15 aylık bir gebelik süresi var. Bu 450 güne karşılık geliyor. Biz Selvi'yi daha zengin, gebeliğe uygun besinlerle beslemeye başladık. Özellikle protein yönünden zengin ve kendisine daha çok enerji verecek gıdalar veriyoruz özenle. Konusunda uzman veteriner arkadaşlarımız sürekli kendisini takip ediyor."
YAVRUNUN İSMİ ANKETLE BELİRLENECEK
Özsöyler, Türkiye'de ilk defa bir zürafanın doğum yapacağını, bunun için ayrıca heyecanlı olduklarını ifade ederek "Doğum olursa inşallah bunu Türkiye ile paylaşacağız. Çünkü Şakir ve Selvi ülkeye mal olmuştur. Doğacak yavrunun ismi için bir anket çalışması yapacağız. Halkımız hangi ismi uygun görürse o ismi vereceğiz. Doğacak yavru, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin yeni maskotu olacak" dedi.
Özsöyler, doğacak yavruyu düzenleyecekleri bir kutlamayla ziyaretçilere göstereceklerini de kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!