Zümrüdüanka son bölümü izlendi. FOX TV'nin yeni dizisi Zümrüdüanka 2. son bölümünde, Zümrüt Adil ile evleniyor ama Serhat geri dönüyor. Adil'in düğün sırasında uğradığı saldırıyla her şey bir anda değişiyor.

ZÜMRÜDÜANKA 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zümrüdüanka 3. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kanal tarafından yayınlanır yayınlanmaz haber sayfamızda...

ZÜMRÜDÜANKA SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Düğün yeri alev alevdir... Serhat’ın dönüşü Zümrüt’ü darmadağın etmiştir. Serhat’ın da yüreği yangın yeridir. Serhat’ın dönüşüyle bayram yaşayan Demirkan Ailesi ise başlarına gelecek büyük felaketlerin farkında değildir. Faili meçhul bir cinayete kurban giden Adil’in beklenmeyen ölümü herkesi perişan eder. Kurduğu hayallerin suya düşeceğinden korkan Ülfet karalar bağlar... Oğlunun ölümünden dolayı Zümrüt’ü suçlayan Azimet onun ölüm fermanını imzalar! Ama bilmiyordur ki Adil son nefesini verirken Zümrüt’ü Serhat’a emanet etmiştir... Serhat aşkı mı nefreti mi seçecektir? Serhat, Zümrüt’ü Azimet ve Abbas’tan nasıl koruyacaktır? Serhat ve Zümrüt’ün aşkları küllerinden doğabilecek midir?