25 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ZÜMRÜDÜANKA NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizinin çekimler Nevşehir’in göz bebeği Ürgüp’e bağlı Karağandere Mahallesinde yapılıyor.
ZÜMRÜDÜANKA DİZİSİ KONUSU NE?
Zümrüt Kuloğlu, Nevşehir’in en müflis mahallesinde babası, annesi ve iki kız kardeşiyle birlikte yaşamakta, İç Anadolu’nun en kudretli ailelerinden Demirkanların fabrikasında çalışmaktadır... Zümrüt’ün annesi Ülfet halinden sürekli şikayet eden, kızlarını hayırlı bir kısmetle evlendirip yaşadıkları rezil hayattan kurtulmanın hesapları peşinde olan bir kadındır...
Zümrüt, bir yandan onun baskılarıyla başa çıkmaya uğraşırken diğer yandan Demirkanların varislerinden Adil Bey’in evlenme teklifini annesinden gizlemeye çalışmaktadır... Ne var ki Ülfet bunu öğrenecek ve kızını nikah masasına oturtmak için bin bir çeşit oyuna başvuracaktır... Zümrüt ise her şeye rağmen direnecektir. Çünkü yüreğini kavuran bir sır vardır... Zümrüt, Demirkanların Suriye’de şehit düşen torunu Serhat’a aşıktır... Ve bu aşk küle dönmüştür...
Alp Navruz
Serhat Demirkan
20’lerinin sonunda... Nevşehir’in en zengin ailelerinden Demirkanların büyük torunu... Anne ve babasını daha çok küçükken kaybetti... Bu yüzden amcası Adil Demirkan onu kendi oğlu gibi yetiştirdi... Ama yine de yetim ve öksüz büyümenin acısını her zaman yüreğinde hissetti Serhat... Bundan dolayı da hiddetli, savaşkan bir delikanlı oldu... Çalışkan, azimli, cesur ve pes etmek nedir bilmeyen bir yapısı vardı... Küçüklüğünden beri hem okudu hem de amcasının yanında; fabrikalarda, kum ocaklarında, narenciye depolarında çalıştı. Mühendisliği bitirdi. Vatani görevini yapmaya gitti… Sonra… Suriye’de şehit düştüğü haberi geldi… Ve herkesin hayatı bir anda değişti…
Ceren Yılmaz
Zümrüt Kuloğlu
20’lerinin başında... Fakruzaruret içindeki Kuloğlu Ailesi’nin en büyük kızı... Anası, babası ve iki kardeşiyle müflis Körkuyu Mahallesi’nde yaşıyordu. Çalışkan, vefalı, kendinden daha çok ailesini düşünen, onurlu ve sebatkar bir kızdı. Tüm ailenin yükü onun sırtındaydı. Demirkanların holdinginde çalışıyordu ama maaşı beş boğazı geçindirmeye yetmiyordu. Ve o kadar büyük bir sırrı vardı ki bu sır yüreğini dağlıyordu…
Selim Bayraktar
Abbas Demirkan
Ailenin ve konağın tek varisi ve reisi. İstediğini yapan başına buyruk, 2 çocuk babası. Kendinden küçük kardeşi ile anlaşamayan, çocukluğunda sevgi yoksunluğu yaşamış biri.
Hatice Aslan
Ülfet Kuloğlu
40’larının ortasında... Zümrüt’ün annesi... Gençliğinde çok güzeldi, çok alımlıydı… Zengin, hali vakti yerinde bir koca adayı bekledi hep… Ama olmadı… Ailesi onu topal Rüstem’e verdi. Ardından yine yokluk, yine sefalet çekti… Çıkarcı, Makyavelist, oportünist bir kadın haline getirdi hayat şartları onu… İçindeki hırs hiç bitmedi Ülfet’in... Ve Zümrüt’le Meliha doğdu… Artık kızları bu sefil hayattan kurtulmanın tek anahtarıydı onun için… Dört bir yana nam salacak kadar güzel olan evlatlarını hali vakti yerinde damat adaylarına vermek için elinden ne geldiyse yaptı… Sonunda amacına da ulaştı.
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