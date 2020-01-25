Alp Navruz

Serhat Demirkan

20’lerinin sonunda... Nevşehir’in en zengin ailelerinden Demirkanların büyük torunu... Anne ve babasını daha çok küçükken kaybetti... Bu yüzden amcası Adil Demirkan onu kendi oğlu gibi yetiştirdi... Ama yine de yetim ve öksüz büyümenin acısını her zaman yüreğinde hissetti Serhat... Bundan dolayı da hiddetli, savaşkan bir delikanlı oldu... Çalışkan, azimli, cesur ve pes etmek nedir bilmeyen bir yapısı vardı... Küçüklüğünden beri hem okudu hem de amcasının yanında; fabrikalarda, kum ocaklarında, narenciye depolarında çalıştı. Mühendisliği bitirdi. Vatani görevini yapmaya gitti… Sonra… Suriye’de şehit düştüğü haberi geldi… Ve herkesin hayatı bir anda değişti…