Zümrüdüanka dizisi Cumartesi akşamları yayınlanıyordu, ardından yayın günü Çarşamba gününe çekildi. Dizinin final yapacağı iddiaları doğru çıktı. Zümrüdüanka neden final yapıyor? Zümrüdüanka neden bitti?

ZÜMRÜDÜANKA NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Reytinglerde düşüş yaşayan dizinin ilk önce yayın günü değişti ancak reytinglerde başarılı bir grafik yakalayamayınca final kararı alındı.

ZÜMRÜDÜANKA ÖZET

Zümrüt’ün tek bir sözüyle konaktan gönderilen Azimet’in gidişi suskun olur. Ancak bu fırtına öncesi sessizliktir ve onu tanıyan herkes bunun arkasından büyük bir fırtınanın geleceğini iyi bilir.

Azimet’in gidişiyle birlikte Demirkanlar konağında adeta yaprak dökümü yaşanır. Herkesten ve her şeyden uzaklaşmak isteyen Suhandan’la Latif, hayatlarına başka bir yerde devam etme kararı alır. Abbas ise Canan’la yepyeni bir sayfa açmaya niyetlenir. Bu uğurda evliliğini bile sonlandırmaya hazırdır.

Zümrüt ve Ülfet’i kendisi için bir tehdit olarak gören Azimet; son oyununu kurar ve Abbas’ın yardımıyla anne kızı tuzağa çeker. Ancak bu tuzak Zümrüt’ü değil Azimet’in sonunu getirir. Ve bütün sırlar bir bir ortaya dökülür.

Zümrüdüanka final bölümüyle Çarşamba 20.00'de FOX'ta!