FOX TV ekranlarında yayınlanan Zümrüdüanka dizisinden kötü haber geldi. Pastel Film tarafından hazırlanan Zümrüdüanka dizisi sezona oldukça iddialı başlamış ve uzun süre yüksek reyting oranlarıyla yayına devam etmişti. Peki Zümrüdüanka neden final yapıyor? İşte cevabı...

ZÜMRÜDÜANKA NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Reytingleri düşük gelen yapımlar bir bir veda ederken son haber de FOX TV'nin Zümrüdüanka dizisinden geldi.

Yeni dizilerin başlaması ve çarşamba akşamları güçlü rakiplerle yarışan Zümrüdüanka daha önceki başarısını yakalayamadı. Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz, Atv'de yayınlanan Kuruluş Osman, Tv8'de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderin'dir dizileri de çarşamba akşamları Zümrüdüanka'nın yarıştığı diziler arasında.