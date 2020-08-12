Anne ve babalar için doğum öncesi en büyük heyecanlardan biri de bebek ismi aramaktır. Bu durum ebeveynler arasında tartışma konusu olsa da ortak yol bulunarak isim bulunur. Bu yazımızda Zümra ismi anlamına bakacağız. Günümüzde popüler olmaya başlayan Zümra adı genellikle kız bebek ismi olarak kullanılmaktadır. Zümra ne demek? Zümra ismi anlamı nedir? İşte isim analizi.

ZÜMRA NE DEMEK?

Zümra ismi; güzel, iyi ahlaklı, cesur, yiğit, yürekli, zeki ve bilgili kadın anlamına gelmektedir.

ZÜMRA İSMİ ANLAMI NEDİR?

Zümra ismi genellikle başarılı, zeki anlamlara yorulur. Zümra isminin özellikleri şunlardır:

Eğitimde başarılıdır

Bilim ile iç içedir ve kitap okumayı sever

Durağan bir yapıya sahiptir

İşlerini aceleye getirmez

Zeki ve başarılıdır

Ticaret faaliyetlerini sever

Karar verirken güçlük çeker

ZÜMRA KURAN'DA GEÇİYOR MU?

Zümra ismi Kuran'da geçmemektedir. Kökeni Arapça'dır.