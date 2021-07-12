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Zuma'nın tutuklanmasının ardından ülkede şiddet sarmalı devam ediyor

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin eski devlet başkanı Jacob Zuma yanlıları tarafından KwaZulu-Natal'da yoğunlaşan protestolar pazartesi günü de devam etti. Güney Afrika'nın eski Devlet Başkanı Jacob Zuma’ya 2009-2018 yılları arasındaki görev sürecinde yolsuzluklarla ilgili yürütülen soruşturmada iş birliği reddi ve mahkemeye itaatsizlik gerekçesi ile 15 ay hapis kararı verilmişti.

12.07.2021 - 15:52 | Güncelleme: DÜNYA
Reuters / HABERTURK.COM

  • Pazartesi günü polisin yaptığı açıklamada, geçen haftadan bu yana ilgili protestolar ve yağmalarda altı kişinin hayatını kaybettiği ve 200'den fazla kişinin tutuklandığı açıklandı.

  • Gauteng'de en az ikisi silahla yaralanmış dört kişinin cesedinin bulunduğu belirtildi. KwaZulu-Natal'da yine iki ölüm meydana geldi. Yetkililer can kayıplarına ilişkin araştırma sürecinde olduklarını aktardı.

  • Televizyon kanalları pazartesi günü KwaZulu-Natal’da bir alışveriş merkezinde çıkan yangının görüntülerini gösterdi. Ülkede çıkan şiddetli protestoları önlemek için şehre giden otoyolun kapatıldığı aktarıldı.

  • Ülkedeki protestolar Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük şehri olan Johannesburg'a da sıçradı.

  • Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, pazar günü yaptığı açıklamada, şiddet için hiçbir gerekçe olmadığını ve bunun Covid-19 salgınından zarar gören ekonomiyi yeniden inşa etme çabalarına zarar verdiğini söyledi.

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