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        Haberler Müzik Zülfü Livaneli: Dostluğumuzu her daim sürdürmeliyiz - Magazin haberleri

        Zülfü Livaneli: Dostluğumuzu her daim sürdürmeliyiz

        Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen konserde, sanatçı Zülfü Livaneli ve Yunan sanatçı Maria Faranduri birlikte sahne aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 10:36 Güncelleme: 08.09.2023 - 10:36
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        "Dostluğumuzu her daim sürdürmeliyiz"
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        Atina Akropolisi'nin yanındaki Antik Herodes Sahnesi'nde verilen konserde Zülfü Livaneli ve Maria Faranduri'ye ses sanatçıları Görkem Ezgi Yıldırım, Tevfik Rodos ile Türk ve Yunan sanatçılardan oluşan orkestra ekibi eşlik etti.

        Konserde yaptığı konuşmada, Faranduri ile 40 yıllık dostluğa sahip olduklarını belirten Livaneli, birçok kez birlikte konser verdiklerini hatırlattı.

        "İNANIYORUM Kİ O DA BU GECE ARAMIZDA"

        Zülfü Livaneli, Eylül 2021'de hayatını kaybeden dünyaca ünlü Yunan sanatçı Mikis Theodorakis ile aralarındaki dostluğa da atıfta bulunarak, "İnanıyorum ki Theodorakis de bu gece aramızda..." dedi.

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        Konseri dinleyenler arasında eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem ile birlikte Türk-Yunan yakınlaşmasının mimarlarından kabul edilen eski Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu da yer aldı. Gecede seslendirilen eserler, hem Türkiye hem de Yunanistan'da yaşanan afetlerde hayatını kaybedenlere ithaf edildi.

        "DOSTLUĞUMUZU HER DAİM SÜRDÜRMELİYİZ"

        Livaneli, "Afetlerde iki halk birbirimize dayanışma gösteriyoruz, dostluğumuzu her daim sürdürmeliyiz" şeklinde konuştu.

        Orkestra üyelerinin yağmur nedeniyle sahneyi terk etmek zorunda kaldığı konserde Livaneli, Faranduri, Yıldırım ve Rodos'a bağlamasıyla Erdem Şimşek'in eşlik etmesi sayesinde konser aralıksız devam etti. Konserde çok sayıda ortak şarkı Türkçe ve Yunanca seslendirildi. Türk ve Yunan sanatçılar konser boyunca dostluk mesajı verdi.

        Konserde seslendirilen 'Bilmem Şu Feleğin' isimli eserdeki "Sen Bana Kardeş de Ben Sana Bacı" şeklindeki sözleri ise konserin son sözleri olarak verilen dostluk mesajlarına eklendi.

        Fotoğraflar: AA

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        #Maria Faranduri

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