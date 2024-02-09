Bu hafta Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın finali heyecanı yaşanıyor. Yarışmacıların ve Zuhal Topal'ın oylarıyla belirlenen Yemekteyiz birincisi bu akşam belli oluyor. Programın izleyicileri için Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kimin kazandığına dair bilgileri haberimizde bir araya getirdik. İşte, 9 Şubat 2024 Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi olan isim...
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu haftanın kazananı araştırılıyor. Bugün son olarak haftanın finalinde Ezgi Hanım'ın masasına konuk olan yarışmacılardan biri, büyük ödülü almaya hak kazanıyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde kim kazandı? İşte, 9 Şubat 2024 Yemekteyiz'de haftanın puan durumu ile birinci olan yarışmacı hakkında bilgiler...
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ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi ve 75 bin TL'lik ödülün sahibi henüz belli olmadı. Puanlamanın ardından haftanın kazananı açıklandığında haberimize eklenecek.
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ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI
Duygu Hanım
Günday Bey
Eray Bey
Gökçen Hanım
Ezgi Hanım
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