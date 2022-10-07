50 bin TL'nin sahibi oldu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 7 Ekim 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim, hangi yarışmacı birinci oldu?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 7 Ekim 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim birinci oldu?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın finali heyecanı yaşanıyor. Beş yarışmacı en yüksek puanı alarak 50 bin TL'lik büyük ödülü kazanmaya çalışıyor. Yemekteyiz'de bugün birinci, programın sunucusu Zuhal Topal tarafından açıklanacak. Yarışmanın takipçileri "Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 7 Ekim 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi hakkında merak edilenler...

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