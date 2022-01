ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de TV8 ekranlarından her hafta 5 yarışmacı ve suncucu haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk oluyor. Onlar yemek yaparken, Zuhal Topal'da yemeğin tadına, tuzuna, biberine, yarışmacının misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük önem kazanıyor. Finalde en çok puanı toplayan büyük ödül olan 15.000 TL'yi kazanıyor.