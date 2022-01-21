Ünlü oyuncu Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.00'da TV8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi bugün açıklanıyor. Daha Önce Onur Büyüktopçu ve Seda Sayan'ın da sunucu koltuğunda oturduğu programda haftanın birinci olan ismi açıklanıyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de birinci olan isim her hafta 15 bin lira ödülün sahibi oluyor. İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu hafta kim kazandı, haftanın birincisi kim sorusunun cevabı...