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        Haberler Televizyon Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 15 Aralık 2023 puan durumu ile Yemekteyiz'de bu hafta birinci kim oldu?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 15 Aralık 2023 bu hafta Yemekteyiz'de birinci olan isim

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi araştırması hız kazandı. Hafta içi her gün TV8'de saat 16.00'da yayınlanan Yemekteyiz'de haftanın finali yaşanıyor. Yarışmanın izleyicileri için "Yemekteyiz kim kazandı?" sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte, 15 Aralık 2023 puan durumu ile Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi olan isim hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2023 - 16:42 Güncelleme: 15.12.2023 - 16:42
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        • 1

          Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de hafta boyunca 5 yarışmacı hünerlerini sergiledi. Rakiplerinden ve Zuhal Topal'dan en yüksek puanı alan yarışmacı 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde kim kazandı? İşte, 15 Aralık 2023 Cuma Yemekteyiz haftanın puan durumu ile birinci olan isim...

        • 2

          ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?

          Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi henüz belli olmadı. 75 bin TL'yi kazanan yarışmacı açıklandığında haberimiz güncellenecek.

        • 3

          ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

          1. günün yarışmacısı: Alev Hanım

          2. günün yarışmacısı: Orhan Bey

          3. günün yarışmacısı: Ayşe Hanım

          4. günün yarışmacısı: Bengisu Hanım

          5. günün yarışmacısı: Koray Bey

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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