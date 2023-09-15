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        Haberler Televizyon Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? 15 Eylül 2023 bu hafta Yemekteyiz programında 75 bin TL ödülü kim kazandı?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı? 15 Eylül 2023 Yemekteyiz haftanın birincisi

        TV8'de hafta içi her gün yayınlanan yemek programı, Zuhal Topal'la Yemekteyiz, bugün haftanın finali ile ekranlara geliyor. Beş yarışmacı arasında kıyasıya rekabetin yaşandığı Yemekteyiz'de en yüksek puanı alan yarışmacı 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor. İşte, 15 Eylül 2023 Cuma haftanın puan durumu ile "Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, birinci kim oldu?" sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2023 - 19:24 Güncelleme: 15.09.2023 - 19:24
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        • 1

          Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de hafta finali için geri sayım sona erdi. Bugün son olarak Tuana Hanım'ın evine konuk olan yarışmacılardan biri, büyük ödülü almaya hak kazanacak. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde kim kazandı? İşte, 15 Eylül 2023 Cuma Yemekteyiz haftanın puan durumu ile birinci olan yarışmacı...

        • 2

          ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?

          Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi henüz açıklanmadı. Yemekteyiz'de büyük ödülü kazanan isim belli olduğunda haberimiz güncellenecek.

        • 3

          BU HAFTANIN YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI

          Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın yarışmacıları:

          1. gün yarışmacısı: Müzeyyen Uğur

          2. gün yarışmacısı: Bora Kadem

          3. gün yarışmacısı: Akın Yakak

          4. gün yarışmacısı: Betül Koçhan

          5. gün yarışmacısı: Tuana Tokmak

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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