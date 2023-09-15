Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de hafta finali için geri sayım sona erdi. Bugün son olarak Tuana Hanım'ın evine konuk olan yarışmacılardan biri, büyük ödülü almaya hak kazanacak. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde kim kazandı? İşte, 15 Eylül 2023 Cuma Yemekteyiz haftanın puan durumu ile birinci olan yarışmacı...