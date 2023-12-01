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        Haberler Televizyon Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de puan durumu! 1 Aralık 2023 Cuma Yemekteyiz'de kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de puan durumu! 1 Aralık 2023 Cuma Yemekteyiz'de haftanın birincisi...

        TV8'in her bölümü ayrı bir heyecan fırtınasına sahne olan yarışması Yemekteyiz'de haftanın finali bugün yaşanacak. ünlü sunucu Zuhal Topal'ın sunumuyla izleyicilerle buluşan fenomen yarışmada bugün Sercan beyin evinde kazanan isim belli olacak. İşte, 1 Aralık 2023 Cuma Yemekteyiz'de haftanın finaline ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 09:37 Güncelleme: 01.12.2023 - 09:37
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        • 1

          Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın finali için geri sayıma geçildi. Bugün son olarak Sercan beyin konuk olacak yarışmacılardan biri, büyük ödülü haftanın birincisi olup büyük ödülün sahibi olacak. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği 1 Aralık 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz programına dair ayrıntılar...

        • 2

          ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?

          Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi henüz belli olmadı.

          Bugün son olarak Sercan Bey'in evine konuk olacak yarışmacılar arasında bir kişi büyük ödülü kazanan isim olacak.

        • 3

          BU HAFTANIN YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI

          1. gün yarışmacısı: İrem hanım

          2. gün yarışmacısı: Furkan bey

          3. gün yarışmacısı: Çağla hanım

          4. gün yarışmacısı: Nalan hanım

          5. gün yarışmacısı: Sercan bey

        • 4

          ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

          Bu hafta en yüksek puanı alan isim 75 bin TL para ödülü kazanacak.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir

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