Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı? Yemekteyiz'de bu hafta birinci kim oldu ve açıklandı mı 4 Kasım 2022?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı ve bu hafta birinci kim oldu?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de final günü heyecanı yaşanıyor. 31 Ekim ile 4 Kasım tarihleri arasında mücadele eden 5 yarışmacıdan biri büyük ödülün sahibi olacak. İşte, Yemekteyiz haftanın finaline ilişkin bilgiler...

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