Yeni sezonuyla da hatırı sayılır bir izleyici tarafından takip edilen yemek yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz, bugün haftanın finaliyle yayınlanıyor. Hafta için her gün saat 16:00'da başlayan Yemekteyiz'de final bölümü de başladı ve yarışmada haftanın birincisi belli oluyor. Peki, bugün Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de birinci kim olacak?