Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın finali için nefesler tutuldu. Bugün son olarak Safiye hanımın evine konuk olan yarışmacılardan biri, büyük ödülü almaya hak kazanacak. İşte, merakla araştırılan 8 Eylül 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz programıyla ilgili bilgiler...