Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı? 8 Eylül 2023 Cuma Yemekteyiz'de haftanın birincisi...
Yemekteyiz'de haftanın finali için beklenen gün geldi çattı. Yarışmacılar gün itibariyle son kez bir araya gelecek ve haftanın kazanan ismi yapılan oylama sonucunda belli olacak. Söz konusu finale ilişkin en çok araştırılan; Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı ve büyük ödül ne kadar gibi soruların cevaplarını derledik!
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın finali için nefesler tutuldu. Bugün son olarak Safiye hanımın evine konuk olan yarışmacılardan biri, büyük ödülü almaya hak kazanacak. İşte, merakla araştırılan 8 Eylül 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz programıyla ilgili bilgiler...
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ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?
8 Eylül Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi belli olur olmaz haberimizde yer alacak...
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ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ PUAN DURUMU (HENÜZ AÇIKLANMADI)
1. gün yarışmacısı : Özen Hanım
2. gün yarışmacısı : Hüseyin Bey
3. gün yarışmacısı : Elliza Hanım
4. gün yarışmacısı : Murat Bey
5. gün yarışmacısı : Safiye Hanım
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ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?
Bu hafta en yüksek puanı alan isim 75 bin TL para ödülü kazanacak.