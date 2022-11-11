Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de birinci kim oldu 11 Kasım 2022? Yemekteyiz kim kazandı, bu hafta kim birinci oldu? Yemekteyiz ödülü ne kadar?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de birinci kim oldu?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de final günü heyecanı başladı. TV8'in ilgiyle takip edilen yarışmasında kazanan ismin kim olacağı bu akşam belli olacak. İşte, hem bu haftanın yarışmacıları hem de büyük ödüle ve haftanın birincisine dair bilgiler...

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