Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın finali için artık heyecan dorukta. Bu yıl da büyük bir heyecana sahne olan Yemekteyiz'de haftanın birincisi bugün belli olacak. Sevilen programı takip edenler; Yemekteyiz'i bu hafta kim kazandı ve puan durumu nasıl oldu aramaları yapıyor. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...