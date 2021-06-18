Zuhal Topal'la Sofrada'da 5 gelin evlerinde kayınvalideleri ağırlarken, kayınvalideler de yemeklerin tadına bakarak puan veriyor. Peki, 18 Haziran Zuhal Topal'la Sofrada neden yayınlanmadı?

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA NEDEN YOK?

Zuhal Topal'la Sofrada'da programı sezon finali yaparak tatile girdi. Yeni sezonda seyircilerin karşısına çıkacak.