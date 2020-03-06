Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı?

Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşanacak. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı haftaiçi her gün saat 16.30'da ekrana geliyor. 6 Mart Zuhal Topal'la Sofrada programında haftanın birincisi ve büyük ödül olan 15 bin lirayı kazanan isim bu akşam belli olacak. İşte 6 Mart Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ - 6 MART 2020

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün Nida Hanım'ın sofrasında yapılacak. Zuhal Topal'la Sofrada 6 Mart haftanın birincisi, yenilecek yemeklerin ve verilecek puanların ardından belli olacak. İşte 6 Mart Zuhal Topal'la Sofrada finaline dair detaylar...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN YARIŞMACILARI ve PUAN DURUMU

1. Gün - Didem Hanım

2. Gün - Kübra Hanım

3. Gün - Özlem Hanım

4. Gün - Sedanur Hanım

5. Gün - Nida Hanım