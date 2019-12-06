Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu?

Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşanacak. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı haftaiçi her gün saat 16.30'da ekrana geliyor. 29 Kasım Zuhal Topal'la Sofrada programından haftanın birincisi ve büyük ödül olan 15 bin lirayı kazanan isim bu akşam belli olacak. İşte 6 Aralık Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ - 6 ARALIK 2019

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün Ceyda Hanım'ın sofrasında yapılacak. Zuhal Topal'la Sofrada 6 Aralık haftanın birincisi, yenilecek yemeklerin ve verilecek puanların ardından belli olacak. İşte 6 Aralık Zuhal Topal'la Sofrada finaline dair detaylar...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN YARIŞMACILARI

Meltem Kavas ve kaynanası Nigar Kavas

Kumru Temurlek ve kaynanası Melek Temurlek

Buse Çevik ve kaynanası Bircan Çevik

Sultan Elibol ve kaynanası Kezban Elibol

Ceyda Nur Deniz ve kaynanası Zatiye Deniz