Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşandı. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı her hafta için saat 16.00'da ekrana geliyor fakat sezon finali olması sebebiyle Zuhal Topal'la Sofrada bu akşam saat 20:00'da izleyicisi ile buluştu. Peki sezon finali olan Zuhal Topal'la Sofrada programında haftanın birincisi ve büyük ödül olan 15 bin lirayı kazanan isim kim oldu? İşte 4 Eylül Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali ve birincisi ile ilgili detaylar...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİ KİM OLDU?

Burçin Hanım

Suna Hanım

Sultan Hanım

Özlem Hanım

Ayça Hanım