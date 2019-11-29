Zuhal Topal'da Sofrada birinci belli mi?

Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşanacak. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı haftaiçi her gün saat 16.30'da ekrana geliyor. 29 Kasım Zuhal Topal'la Sofrada programından haftanın birincisi ve büyük ödül olan 15 bin lirayı kazanan isim bu akşam belli olacak. İşte 29 Kasım Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ - 29 KASIM 2019

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün Cemile Hanım'ın sofrasında yapılacak. Zuhal Topal'la Sofrada 29 Kasım haftanın birincisi, yenilecek yemeklerin ve verilecek puanların ardından belli olacak. İşte 29 Kasım Zuhal Topal'la Sofrada finali...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN YARIŞMACILARI

1. GÜN: Selen Kılıçaslan ve Arife Kılıçaslan

2. GÜN: Selman Karacak ve Müjgan Karacak

3. GÜN: Çağla Mersinli ve Havva Mersinli

4.GÜN: Ümit Doğramacı ve Kerime Doğramacı

5. GÜN: Cemile Toprak ve Cemile Toprak