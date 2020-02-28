Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim?

Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşandı. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı her hafta için saat 16.30'da ekrana geliyor. Cuma günleri ise haftanın finali yapılıyor. Peki ikinci sezonda tüm heyecanıyla ekranlarda olan Zuhal Topal'la Sofrada programında haftanın birincisi ve büyük ödül olan 15 bin lirayı kazanan isim kim oldu? İşte 14 Şubat Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali ve birincisi...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada bu akşamki haftanın final bölümüyle ekranlara geldi. Haftanın son yemekleri Özge gelinin sofrasında yenildi. Kayınvalidelerin ve Zuhal Topal'ın vereceği puanların ardından haftanın birincisi belli oldu.

PUAN DURUMU

Haftanın beşincisi Ayşegül oldu.

Haftanın dördüncüsü Emine oldu.

Haftanın üçüncüsü Tülay oldu.

Haftanın ikincisi Necla oldu.

Haftanın birincisi Özge oldu.

28 Şubat Zuhal Topal'la Sofrada'nin birincisi ve 15 bin liralık büyük ödülün sahibi ÖZGE oldu.