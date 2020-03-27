Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim?

Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı her hafta için saat 16.30'da ekrana geliyor. Cuma günleri ise haftanın finali yapılıyor. Peki ikinci sezonda tüm heyecanıyla ekranlarda olan Zuhal Topal'la Sofrada programında haftanın birincisi ve büyük ödül olan 15 bin lirayı kazanan isim kim olacak? İşte 27 Mart Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali ve birincisi...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİ KİM OLACAK?

Zuhal Topal'la Sofrada bu akşamki haftanın final bölümüyle ekranlara geldi. Haftanın son yemekleri Büşra gelinin sofrasında yeniliyor. Kayınvalidelerin ve Zuhal Topal'ın vereceği puanların ardından haftanın birincisi belli olacak.

PUAN DURUMU

Yarışmacıların puan durumu belli olur olmaz, sıralama haberimizde yer alacak.