Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu?

Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşanacak. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı haftaiçi her gün saat 16.30'da ekrana geliyor. 20 Aralık Zuhal Topal'la Sofrada programında haftanın birincisi ve büyük ödül olan 15 bin lirayı kazanan isim bu akşam belli olacak. İşte 27 Aralık Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ - 27 ARALIK 2019

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün Aslıhan Hanım'ın sofrasında yapılacak. Zuhal Topal'la Sofrada 27 Aralık haftanın birincisi, yenilecek yemeklerin ve verilecek puanların ardından belli olacak. İşte 27 Aralık Zuhal Topal'la Sofrada finaline dair detaylar...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN YARIŞMACILARI

1. Gün - Tülay Topal ve kaynanası Gülten Topal

2. Gün - Büşra Aslanoğlu ve kaynanası Hatice Aslanoğlu

3. Gün - Saadet Kaçar ve kaynanası Nilgün Kaçar

4. Gün - Şerife Nur Benlice ve kaynanası Şenay Benlice

5. Gün - Aslıhan Günay ve kaynanası Birgül Günay