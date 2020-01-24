Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı?

Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı haftaiçi her gün saat 16.30'da ekrana geliyor. 17 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada programında haftanın birincisi ve büyük ödül olan 15 bin lirayı kazanan isim bu akşam belli oluyor. İşte 17 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ - 24 OCAK 2019

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün Büşra Hanım'ın sofrasında yapıldı. Zuhal Topal'la Sofrada 24 Ocak haftanın birincisi, yenilen yemeklerin ve verilen puanların ardından belli olacak. İşte 24 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada finaline dair detaylar...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA PUAN DURUMU

Büşra Hanım:

Jemal Hanım:

Derya Hanım:

Melek Hanım:

Güllü Hanım: