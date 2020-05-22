Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim olacak?

Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? 22 Mayıs Zuhal Topal'la Sofrada birinci kim oldu?

Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşanacak. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı her hafta için saat 16.30'da ekrana geliyor. Cuma günleri ise haftanın finali yapılıyor. Ancak bu hafta final saatinde bir değişiklik yapıldı. Zuhal Topal'la Sofrada'nın birincisi saat 20.30'da başlayacak bölümle belli olacak. Peki ikinci sezonda tüm heyecanıyla ekranlarda olan Zuhal Topal'la Sofrada programında haftanın birincisi ve büyük ödül olan 15 bin lirayı kazanan isim kim olacak? İşte 22 Mayıs Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali ve birincisi ile ilgili detaylar...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİ KİM OLACAK?

Zuhal Topal'la Sofrada'da programının bu haftaki birincisi verilen puanların ardından belli olacak. Yarışmanın kazananı saat 20.30'da başlayacak bölümle belli olacak. Belli olur olmaz da detaylar haberimizde yer alacak.