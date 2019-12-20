Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu?

Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşanacak. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı haftaiçi her gün saat 16.30'da ekrana geliyor. 20 Aralık Zuhal Topal'la Sofrada programında haftanın birincisi ve büyük ödül olan 15 bin lirayı kazanan isim bu akşam belli olacak. İşte 20 Aralık Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ - 20 ARALIK 2019

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün Betül Hanım'ın sofrasında yapılacak. Zuhal Topal'la Sofrada 20 Aralık haftanın birincisi, yenilecek yemeklerin ve verilecek puanların ardından belli olacak. İşte 20 Aralık Zuhal Topal'la Sofrada finaline dair detaylar...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN YARIŞMACILARI

1.Gün Yarışmacısı Caner Akor

2. Gün Yarışmacısı Esma Yavuz Yiğit

3. Gün Yarışmacısı Leyla Duman

4. Gün Yarışmacısı Emine Sürsavur

5. Gün Yarışmacısı Betül Aslantaş