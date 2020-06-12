Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu?

Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşandı. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı her hafta için saat 16.00'da ekrana geliyor fakat sezon finali olması sebebiyle Zuhal Topal'la Sofrada bu akşam saat 20:00'da izleyicisi ile buluşacak. Peki sezon finali olan Zuhal Topal'la Sofrada programında haftanın birincisi ve büyük ödül olan 15 bin lirayı kazanan isim kim oldu? İşte 12 Haziran Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali ve birincisi ile ilgili detaylar...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada'da programının bu haftaki birincisi belli olur olmaz haber sayfamızda yayınlanacaktır.