Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve verilen puanların ardından açıklandı. Üçüncü sezon final bölümü ile ekranlara gelen Zuhal Topal'la Sofrada'da 5 gelin evlerinde kayınvalideleri ağırlarken, kayınvalideler de yemeklerin tadına bakarak puan verdi. Yarışmada birincinin belirlendiği final bölümü bu akşam yayınlandı. Peki, 27 Kasım Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu?

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİ KİM OLDU?

11 Aralık 2020 Cuma yani bugün Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasında 1 hafta boyunca tüm hünerlerini sergileyen gelinlerin menülerine yapılan oylama sonucu ortaya çıkan puan durumu tablosunda haftayı 30 en yüksek puanı alarak birinci olarak tamamlayan gelin açıklanır açıklanmaz haberimizde...