Zuhal Topal'la Sofrada'da dün final heyecanı yaşandı. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı her hafta cuma günleri saat 16.30'da ekrana geliyor. 10 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada programından haftanın birincisi ve büyük ödül olan 10 bin lirayı kazanan isim belli oldu. İşte 10 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA KİM KAZANDI? 10 OCAK 2020

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali dün Kiraz Hanım'ın sofrasında yapıldı. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi, yenilen yemeklerin ve verilen puanların ardından belli oldu.

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi 28 puanla Pınar Tarakçı ile kaynanası Zöhre Tarakçı oldu...