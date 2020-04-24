Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim olacak?

Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı her hafta için saat 16.30'da ekrana geliyor. Cuma günleri ise haftanın finali yapılıyor. Ancak bu hafta final saatinde bir değişiklik yapıldı. Zuhal Topal'la Sofrada'nın birincisi saat 20.30'da başlayacak bölümle belli oldu. Peki ikinci sezonda tüm heyecanıyla ekranlarda olan Zuhal Topal'la Sofrada programında haftanın birincisi ve büyük ödül olan 15 bin lirayı kazanan isim kim olacak? İşte 24 Nisan Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali ve birincisi ile ilgili detaylar...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİ KİM OLACAK?

Zuhal Topal'la Sofrada'da saat 16.30'da başlayan bölümde haftanın finali yapılmadı. Zuhal Topal'la Sofrada'nın haftanın birincisinin ve 15 bin liralık ödülü kazanan yarışmacının belirlendiği bölüm saat 20.30'da başlayacak. Zuhal Topal'la Sofrada'nın birincisi belli olur olmaz detaylar haberimizde yer alacak.