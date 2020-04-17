Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı her hafta için saat 16.30'da ekrana geliyor. Cuma günleri ise haftanın finali yapılıyor. Ancak bu hafta final saatinde bir değişiklik yapıldı. Zuhal Topal'la Sofrada'nın birincisi saat 20.30'da başlayacak bölümle belli olacak. Peki ikinci sezonda tüm heyecanıyla ekranlarda olan Zuhal Topal'la Sofrada programında haftanın birincisi ve büyük ödül olan 15 bin lirayı kazanan isim kim olacak? İşte 17 Nisan Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali ve birincisi...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİ KİM OLACAK?

Zuhal Topal'la Sofrada bu akşam saat 16.30'da başlayan bölümünün ardından saat 20.30'da başlayan bölümü ile birincisi belli olacak. Kayınvalidelerin ve Zuhal Topal'ın gelimlere verdiği puanlar belli olur olmaz detaylar haberimizde yer alacak.

PUAN DURUMU

Yarışmacıların puan durumu belli olur olmaz, sıralama haberimizde yer alacak.