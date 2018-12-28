"Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu?" merak edilen sorunun cevabı, bu akşam verilecek puanların ardından belli olacak.

Format gereği gelinler yemeklerini hazırlıyor. Kayınvalideler ise puanlarını veriyorlar. Kayınvalidelerin diğer yarışmacıların gelinlerine verdikleri puanlar ve yarışmanın moderatörü Zuhal topal'ın verdiği puanlar sonrası haftanın birincisi belli oluyor.

Peki; "Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu?" -merak edilen sorunun cevabı bu akşam yapılacak final bölümü sonrası cevabını bulacak.

YARIŞMACILAR VE ALDIKLARI PUANLAR

Pazartesi günü: Öznur Kuş ve Kayınvalidesi Mercan Kuş

Salı günü: Tuğba Özdemir ve Kayınvalidesi Şerife Özdemir

Çarşamba günü: Çiğdem Demirtürk ve Kayınvalidesi Semra Demirtürk

Perşembe günü: Pınar Altay ve Kayınvalidesi Nuray Altay

Cuma günü: Cannur Üren ve Kayınvalidesi Selma Üren

Not: Yarışmacıların puanları bu akşam yapılacak haftanın finalinde belli olacak