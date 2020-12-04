Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi için büyük heyecan sona erdi. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı her hafta cuma günleri saat 16.00'da ekranlara geliyor. 4 Aralık Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finalinde sunucu Zuhal Topal 15 bin liralık ödülü kazananı açıklayacak. İşte Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali ve birincisi ile ilgili detaylar...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİ KİM OLDU?

4 Aralık 2020 Cuma yani bugün Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasında 1 hafta boyunca tüm hünerlerini sergileyen gelinlerin menülerine yapılan oylama sonucu ortaya çıkan puan durumu tablosuna göre belli olacak. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi henüz belli olmadı. Birinci belli olunca haberimizde yer alacak.