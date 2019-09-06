Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı her hafta için saat 16.30'da ekrana geliyor. Cuma günleri ise haftanın finali yapılıyor. Peki ikinci sezonda tüm heyecanıyla ekranlarda olan Zuhal Topal'la Sofrada programında haftanın birincisi ve büyük ödül olan 10 bin lirayı kazanan isim kim olacak? İşte 6 Eylül Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali ve birincisi...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada bu akşam 2. sezonun ikinci haftasının final bölümüyle ekranlara geldi. Bu hafta Sevinç ve Berna Güleryüz haftanın final gününde yarışacak. Berna gelin sofrasında yapılacak haftanın finalinde kayınvalidelerin ve Zuhal Topal'ın vereceği puanların ardından belli oldu.



ZUHAL TOPAL SOFRADA PUAN TABLOSU

Gelinim Mutfakta'nın bu akşam yapılacak haftanın finalinde kazanan isim birazdan belli olacak.

Gelinlerin puan durumu ise şöyle;

Leyla:

Aylin:

Ece:

Memnune:

Berna: