Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşandı. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı her hafta için saat 16.30'da ekrana geliyor. Cuma günleri ise haftanın finali yapılıyor. Peki Zuhal Topal'la Sofrada programında haftanın birincisi ve büyük ödül olan 10 bin lirayı kazanan isim kim olacak? İşte 31 Mayıs Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali ve birincisi...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLACAK? 31 MAYIS

Zuhal Topal'la Sofrada bu akşam haftanın finali bölümüyle ekranlara geldi. Haftanın birincisi bugün Güzin gelinin sofrasında yapılacak haftanın finalinde kayınvalidelerin ve Zuhal Topal'ın vereceği puanların ardından belli oldu. Zuhal Topal'la haftanın birincisi ve 10 bin liralık ödülü kazanan gelin haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA PUAN DURUMU

Gamze Hanım 17 puan aldı

Güzin Hanım 17 puan aldı

Tuğçe Hanım 21 puan aldı

İrem Hanım 23 paun aldı

Haftanın birincisi ve 10 bin TL'lik para ödülünü kazanan yarışmacı 24 puanla Nurgül Hanım oluyor.