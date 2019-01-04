Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu?

Zuhal Topal'la Sofra'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunulduğu programda tartışmalar, kavgalar eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı her hafta cuma günleri saat 16.30'da ekrana geliyor. 04 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada programından haftanın birincisi ve büyük ödül olan 10 bin lirayı kazanan isim belli oluyor.

İşte 04 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali...

YARIŞMACILAR VE ALDIKLARI PUANLAR (04 OCAK)

Pazartesi günü: Gelin Sevim Hanım ve kayınvalide Pakize Hanım: 21

Salı günü: Gelin Gül Hanım ve kayınvalidesi Hülya Hanım: 20

Çarşamba günü: Gelin Sevil Hanım ve kayınvalidesi Ayten Hanım: 18

Perşembe günü: Gelin Hilal Özmen Kılıç kayınvalidesi Birgül Kılıç: 17

Cuma günü:

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ BELLİ OLDU!



Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün Neslihan Hanım'ın sofrasında yapıldı. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi, yenilen yemeklerin ve verilen puanların ardından belli oldu. Birinci ise Zuhal Topal'ın gelinlere verdiği puanlar sonunda belli oldu.