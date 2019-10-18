Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı haftaiçi her gün saat 16.30'da ekrana geliyor. 18 Ekim Zuhal Topal'la Sofrada programından haftanın birincisi ve büyük ödül olan 10 bin lirayı kazanan isim belli olacak. İşte 18 Ekim Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN FİNALİ - 18 EKİM 2019

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün Canan Hanım'ın sofrasında yapılacak. Zuhal Topal'la Sofrada 18 Ekim haftanın birincisi, yenilecek yemeklerin ve verilecek puanların ardından belli olacak. İşte 18 Ekim Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN YARIŞMACILARI

Pınar Hanım

Nurten Hanım

Esma Hanım

Emine Hanım

Canan Hanım