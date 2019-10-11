Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşandı. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı hafta içi her gün saat 16.30'da ekrana geliyor. 11 Ekim Zuhal Topal'la Sofrada programından haftanın birincisi ve büyük ödül olan 10 bin lirayı kazanan isim belli oluyor. İşte, 11 Ekim Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRAFA HAFTANIN FİNALİ - 11 EKİM 2019

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün Burcu Hanım'ın sofrasında yapıldı. Zuhal Topal'la Sofrada 11 Ekim haftanın birincisi, yenilecek yemeklerin ve verilecek puanların ardından belli oluyor. İşte, 11 Ekim Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi açıklanıyor...