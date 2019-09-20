Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı haftaiçi her gün saat 16.30'da ekrana geliyor. 20 Eylül Zuhal Topal'la Sofrada programından haftanın birincisi ve büyük ödül olan 10 bin lirayı kazanan isim belli olacak. İşte 20 Eylül Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN FİNALİ - 20 EYLÜL 2019

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün Serap Hanım'ın sofrasında yapılıyor. Zuhal Topal'la Sofrada 20 Eylül haftanın birincisi, yenilecek yemeklerin ve verilecek puanların ardından belli olacak. Birinci ise Zuhal Topal'ın gelinlere vereceği puanlar sonunda belli olacak.

YARIŞMACILARIN PUANLARI

1. GÜN - Seren Altıntaş - Semiha Uygun

2. GÜN - Serap Taş - Mehtap Taş

3. GÜN - Sümeyye Temel - Ayşe Temel

4. GÜN - Nur Döne Kebapçı - Kezban Kebapçı

5. GÜN - Serap Bozkurt - Yüksel Bozkurt