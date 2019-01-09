Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, bir arkadaşıyla mekan çıkışı görüntülenen Zuhal Olcay’ın önce iki eliyle, ardından beresiyle yüzünü gizleyerek poz vermesi şaşkınlık yarattı.

Üzerindeki kürküyle dikkat çeken Olcay, "Çocuklar üzerimdeki tabii ki gerçek değil. Benim gibi bir hayvansever gerçek giyer mi hiç? İsterseniz elleyin gerçek mi, imitasyon mu siz karar verin" dedikten sonra yoluna devam etti.