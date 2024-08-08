ZÜCDER'nin projesiyle 600 kişiye istihdam

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Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER), 13 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan züccaciye sektöründe, mavi ve beyaz yaka açığı hızla artarken bu soruna çözüm bulmak amacıyla ZÜCDER Kariyer projesi hayata geçirildi.

Eleman arayan firmalar ile iş arayanları bir araya getirerek onların hızlı bir şekilde istihdam edilmesini hedefleyen proje kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başakşehir Bölge İstihdam Ofisi ile de işbirliği yapıldı. Bu sayede istihdam ofisinde züccaciye sektöründeki şirketler ile iş arayanlar bir araya geldi.

İŞÇİ VE İŞVEREN BULUŞTU

Yaklaşık 1000 kişinin başvurduğu işçi ve işveren buluşmasında 600 kişinin istihdamı gerçekleştirildi. Press operatöründen satış temsilcisine, CNC operatöründen kalite kontrol uzmanına kadar farklı iş kolları için başvuran kişiler işe yerleşmenin sevincini yaşadı.

"İSTİHDAM PROBLEMİ YAŞANIYOR" Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, her sektörde olduğu gibi züccaciyede de istihdam problemi yaşandığını, 600'ü aşkın üye firmanın hem fabrikalarında hem de mağazalarında beyaz ve mavi yaka çalışan bulmakta zorlandığını anlattı. "PROJEYİ GELİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ" İstihdam probleminin üretimde zorluklara neden olduğu için soruna çözüm üretmek adına ZÜCDER Kariyer projesini hayata geçirdiklerini belirten Öksüz, "Sektörümüzün en büyük ihtiyaçlarından olan istihdam problemi ile ilgili çalışmalarımıza ZÜCDER Kariyer projemizle çözüm sağlamaya devam edeceğiz. Proje kapsamında 17 üye firmamız 1000 civarında aday ile bir araya geldi ve yüzde 60 oranında işe alım gerçekleşti. Üye firmalarımızdan aldığımız olumlu geri dönüş sonrasında projeyi genişletmeyi, daha fazla üye firma ile adayı bir araya getirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.